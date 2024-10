Marvels TV-sjef sammenligner Daredevil: Born Again med Game of Thrones

HQ

Daredevil: Born Again har premiere tidlig neste år. Charlie Cox' tilbakekomst som Daredevil ble teaset i MCU-filmen Spider-Man: No Way Home i 2021, men ellers har det vært en veldig lang ventetid på å se advokaten i aksjon igjen.

Den nye serien ble nylig hypet opp av Marvels sjef for TV, streaming og animasjon Brad Windebaum, som sa følgende til ABC om den nye serien :

"Tenk om New York City var like intrikat og problematisk og skremmende som Game of Thrones-verdenen", sa han. "Alle disse kreftene kjemper om kontroll, og det kan være veldig håpefullt til tider, og veldig voldelig til tider, og mørkt - men det finnes også lys i enden av tunnelen hvis du bare kan kjempe for det."

Så det er sannsynlig at det blir mer enn bare Kingpin som kjemper mot Daredevil i denne serien, og det kan bli noe i likhet med The Penguin, der flere forbryterfamilier kjempet om overherredømme.

Hva ønsker du å se i Daredevil: Born Again?