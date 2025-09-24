Marvel's Wolverine ser voldelig bra ut i gameplaytrailer

HQ

Vi har ventet lenge på en oppdatering om Insomniacs Marvel's Wolverine, men i kveld var ventetiden endelig over.

Det var nemlig skaperne av Marvel's Spider-Man og Ratchet & Clank som fikk æren av å avslutte kveldens State of Play med å vise oss mye mer av Marvel's Wolverine. Noe av det som ble fremhevet mest var at dette ikke blir like barnevennlig som det studioet vanligvis gir oss. I gameplaytraileren får vi se kroppsdeler bli kuttet av, folk bli spiddet i hodet og blodet sprute. Alt i nydelige, ødeleggbare omgivelser. Logan blir ikke den eneste mutanten i spillet heller, for vi får både se og hint til en rekke andre X-Men. Hvor mange det faktisk er skal vi få svar på når Marvel's Wolverine lanseres på PS5 en gang høsten 2026.

HQ

Etter at traileren var ferdig, ga Insomniac et innblikk i en utviklerdagbok som utforsket mange av de videre fokusene for spillet, inkludert hvordan Liam Mcintyre har blitt castet som Wolverine, og hvordan de ikke vil vike unna blod og vold for å sikre at de leverer den mest nøyaktige versjonen av karakteren som de kan.