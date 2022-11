Marvel-utmattelse har blitt et problem blant fansen

HQ

Hvis du synes det har blitt altfor mye Marvel i disse dager, er du ikke alene. En ny studie viser at over en tredjedel (36%) av Marvel-fans kjenner føler seg utmattet av det konstante bombardementet av serier og filmer.

Dette er selvfølgelig noe som burde bekymre Disney og Marvel fremover, men de viser ingen tegn til planer om å bremse ned. Fase 4 av MCU ble nettopp avsluttet med utgivelsen av Black Panther: Wakanda Forever, men femte fase er allerede avslørt og vil begynne i februar med Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Andre ting vi kan se frem til i fase fem er Secret Invasion (med Samuel L. Jackson og Ben Mendelsohn i hovedrollene), Agatha: Coven of Chaos (med Kathryn Hahn i hovedrollen), Ironheart (med Dominique Thorne i hovedrollen) og Daredevil: Born Again (der Charlie Cox igjen spiller hovedpersonen). Det er også flere andre planlagte prosjekter som nye sesonger av What If...? og Loke.

Studien inkluderte også DC-fans, som imidlertid ikke lider av den samme utmattelsen, med bare 20% som sier de er utmattet.

Hva er ditt syn på alt dette. Blir det for mye MCU-innhold?

