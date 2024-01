Mary Janes ansiktsmodell fra Spider-Man-spillene sier at hun blir trakassert

HQ

Som mange av dere sikkert vet, er Laura Bailey stemmeskuespilleren som har gitt liv til Mary Jane i Insomniacs mye omtalte Spider-Man-spill. Men karakterens egentlige ansikt er faktisk den tidligere modellen Stephanie Tyler Jones.

Og selv om hun er stolt av sin versjon av Mary Jane, har berømmelsen ikke bare vært positiv for henne, ettersom enkelte (som vanlig) tar fandom flere skritt for langt. I et Instagram Stories-innlegg (skjermdump nedenfor, ettersom Stories slettes etter en dag) forklarer hun at folk prøver å kontakte henne angående Spider-Man selv i den nye jobben hennes, der hun jobber med hudpleie, og viser stalker-lignende tendenser:

"Kjære Spider-Man-fans,

Jeg setter pris på kjærligheten til rollen min i Spider-Man-spillene og den positive responsen min versjon av MJ har fått opp gjennom årene. Jeg går imidlertid ikke lenger aktivt på audition som skuespiller eller modell. Fotograferingen jeg gjør nå, er kun et kreativt utløp for meg selv og en måte å samarbeide med venner jeg er glad i på. I løpet av helgen var det noen følgere som gikk over streken. Én gikk til og med så langt at han ringte til arbeidsplassen min og la igjen flere telefonsvarere der han ville snakke med meg og ba meg ringe tilbake, noe som er uakseptabelt og anses som stalking. Hudpleiesiden min er ikke for Spider-Man- eller MJ-fans. Poenget er at jeg kom på jobb i morges og følte meg umiddelbart utrygg og ukomfortabel da jeg hørte disse telefonsvarerne. Vær så snill å respektere at jeg er et menneske som prøver å tjene til livets opphold akkurat som deg, og jeg ber om at grensene ikke overskrides. Meldinger vil ikke bli besvart, jeg vil blokkere deg hvis du får meg til å føle meg ukomfortabel, og du kan slutte å følge meg hvis dette skuffer deg.

Takk skal du ha."

Jones er dessverre ikke den siste personen som må forholde seg til denne typen oppførsel, ettersom såkalte fans har en tendens til å gå over streken ved å kontakte utviklere, streamere og stemmeskuespillere som prøver å fortsette med livet sitt. I beste fall er det snille fans som bare har glemt alt om vanlig folkeskikk, men mange er også veldig skumle og til og med truende. Vær aldri en slik person.