Maserati åpner ny spesialtilpassingsavdeling

Tilpasning har blitt det viktigste for superbil- og premiumbilprodusenter, så mye at Aston Martin tilbyr Q-plattformen, og Rolls-Royce fortsetter også å tilby skreddersydde og unike varianter av sine utallige modeller. Nå kaster Maserati seg på bølgen med en ny tilpasningsplattform kjent som Officine Fuoriseries Maserati.

Denne plattformen gjør det mulig for brukere å tilpasse biler fra Maseratis plattformer, og hele ideen har blitt introdusert ved å vise frem justerte versjoner av MC20 Cielo. Administrerende direktør Santo Ficili snakket også om plattformen, og la til :

"Maserati er synonymt med italiensk luksus over hele verden, og å feire dette konseptet på høyeste nivå betyr å sette kundens ønsker først i alt vi gjør, spesielt når det gjelder å skape eksklusive biler gjennom Fuoriserie-programmet. Oppmerksomheten på detaljene og behovene til dem som bestemmer seg for å kjøpe en Maserati, er det som kjennetegner oss: Med den nye Officine Fuoriserie Maserati tilbyr vi en ekstra skreddersydd opplevelse, et nytt kapittel i merkets historie for å feire vår tradisjon for fremragende håndverk og innovasjon".

Det er to nivåer i tilpasningselementet i denne plattformen, der det første er Fuoriserie Corse, som handler om mer grunnleggende tilpasning, og deretter Fuoriserie Futura, som handler mer om ekstrem og skreddersydd tilpasning.

