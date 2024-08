Maserati vil avduke en ny supersportsbil på Monterey Car Week

HQ

Om to uker løfter Maserati på sløret for en helt ny supersportsbilmodell. Det hele skjer på Monterey Car Week mellom 14. og 19. august, med Maseratis avsløring planlagt til 16. august.

Denne bilen regnes som en del av MC20-prosjektet og sies å representere "state of the art of Maserati performance". Selv om Maserati har holdt informasjon om bilen ganske tett til brystet, blir vi fortalt at den var tenkt i to retninger, "med baneversjonen og dens motstykke på veien, utviklet i tett synergi av det samme teamet som deler teknologisk kunnskap og visse spesifikke komponenter."

Maserati fortsetter: "Den etterlengtede nye frontfiguren i Maserati-serien vil være i fokus på denne elektrifiserende amerikanske utstillingen, som byr på glamour, stil, raffinert eleganse og et fantastisk utvalg av klassiske og moderne biler som overbeviser publikum og fortryller de mest kresne samlere.

"Entusiastene vil stå foran en unik bil med en umiskjennelig estetikk, definert av et bredt spekter av tilpasningsmuligheter, med detaljer som er typiske for en racerbil, uten at det går på bekostning av komforten og kjennetegnene til veimodellene."

Du kan se en teaser av bilen i bildet nedenfor.