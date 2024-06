Masker er de virkelige stjernene i Enotria: The Last Song

Enotria: The Last Song ser ut som et veldig interessant Soulslike. Spillet er basert på italiensk folklore, og en stor del av verdenen og mekanikken er basert på maskene du bærer. Beseire fiender for å få forskjellige masker, alle med sine egne unike fordeler.

Vi har snakket med Edoardo Basile, Business Development Manager hos Jymma Games, om hvordan maskene er den virkelige hovedpersonen i spillet. "Jeg tror dette er det som gjør at dette skiller seg ut fra andre Souls-lignende spill", sa han. "Dette er vårt unike salgsargument når det gjelder gameplay. Dette er en unik vri vi ønsket å gi spillet, ikke bare fordi vi ønsket å skille oss ut fra alle de klassiske Souls-lignende spillene, men også fordi vi ønsket å gjøre spillet mer tilgjengelig for et bredere publikum, og vi føler at det er veldig viktig å beholde en organisk vanskelighetsgrad, fordi det er en grunnpilar i sjangeren, og vi ønsker å respektere hardcore-spillerne."

Maskene i spillet fungerer i hovedsak som en guide for hvor lett eller vanskelig du vil at opplevelsen skal være. "Det må være et vanskelig spill, men samtidig ønsket vi å gjøre det mer tilgjengelig, og måten vi fant ut hvordan vi kunne gjøre det på, er å gi folk, gi brukerne flere verktøy til rådighet for å møte alle situasjoner og alltid være klar for alt som kan skje. De må bare være smartere."

Så hvis du vil gjøre kampene litt mindre utfordrende, må du tenke på hvordan du bruker tilbehør på Enotria: The Last Song. Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor: