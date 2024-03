Mass Effect 4 ledes av veteraner fra trilogien

HQ

Til tross for at det ble annonsert i slutten av 2020 har vi egentlig ikke hørt noe fra det neste Mass Effect-spillet, bortsett fra årlige teasere på N7-dagen (Mass Effect-dagen den 7. november). Og spillet ser fortsatt ut til å være langt unna, ettersom Bioware først skal levere Dragon Age: Dreadwolf før vi får besøke verdensrommet igjen.

Men vi vet i det minste at spillet er i svært kyndige hender. Hvordan vet vi dette, spør du kanskje? Vel, Mass Effect-innholdsskaperen Kala Elizabeth skrev det på X og hevdet at "lederteamet består for det meste av veteraner fra den originale trilogien". Da noen ba henne om å underbygge påstanden, dukket Biowares prosjektdirektør og utøvende produsent Michael Gamble opp og bekreftet at "EP, Art Director, Creative Director, Game Director er alle trilogiveteraner."

I utgangspunktet er det en teamledelse som vet nøyaktig hva som gjorde Mass Effect så bra, noe som høres veldig betryggende ut.