Bioware har fått en vane med å annonsere spillene sine meget tidlig, og i natt fortsatte de ved å gi oss den første traileren fra et nytt Mass Effect. Den ekstra gode nyheten er at den mystiske traileren faktisk bekrefter at serien går tilbake til røttene med et fokus på asari, reapere, N7 og mer du skal få lov til å spekulere i selv etter å ha sett den.

