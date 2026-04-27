Mass Effect: Andromeda-stjerne sier at spillet "raskt ble ukens slagpåse for nettjævler"

HQ

Noen vil kanskje se det som en anklage mot spillbransjen at vi i dag ser nostalgisk tilbake på titler som Mass Effect: Andromeda og Assassin's Creed Unity, med tanke på deres tøffe lanseringer. Andre ser imidlertid på den tiden som en tid der vi var altfor strenge mot store utgivelser som ikke helt levde opp til forventningene våre. Tom Taylorson, stemmeskuespiller for den mannlige versjonen av Ryder i Mass Effect: Andromeda trodde han skulle få et tiår med den karakteren, men mottakelsen på nettet gjorde at den fremtiden ble visket bort på et øyeblikk.

Taylorson forklarte i et intervju med We Are Mass Effect: "[Det var] uten tvil noe av det beste jeg noen gang har jobbet med. Jeg hadde det utrolig gøy med det, fikk gode venner underveis, lærte SÅ MYE, og selv om mulighetene ikke alltid lot seg realisere, førte det til mange andre muligheter for arbeid senere. Det er fortsatt noe av det beste jeg har jobbet med, uansett medium. Det var en spesiell og utfordrende tid i livet mitt, og jeg er evig takknemlig for at Andromeda fikk være en del av det."

Selv om han husker arbeidet med Andromeda med glede, etterlater lanseringsmottakelsen en mer bitter smak i Taylorsons munn. "Det ble gjort på en skitten måte av en utgiver som forventet for mye av det, det var ikke ferdigutviklet, det ble tvunget ut for tidlig, det ble tvunget til å bruke bedriftens skinnende nye motor når mange i teamet ikke visste hvordan de skulle jobbe med den, og den var IKKE egnet til historiefortellingen i spillet. På toppen av det hele ble det utgitt i en MEGET giftig atmosfære på nettet og andre steder i spillverdenen. Det ble raskt ukens slagpåkjenning for netthaternes jakt på visninger og klikk. Deres kjærlighet til hatet avgjorde saken."

Taylorson avslørte deretter at han også hadde jobbet med Highguard, et annet spill han følte var dømt fra starten av på grunn av netthat. Han sa at selv om avgjørelsen om å ikke gå videre med Andromedas historie var kjip, måtte han gå videre raskt. "Det gjorde mest vondt fordi jeg visste at det var det - Ryder ville ikke komme tilbake. Jeg, og andre, trodde vi skulle få et godt tiår med å leke med disse karakterene i disse omgivelsene. Og bare sånn - borte. Jeg er takknemlig for at jeg fikk kontakt med Blackstone Publishing, lydbokforlaget jeg jobbet mye med, som utgir de fysiske bøkene til Andromeda. Det ga meg og Fryda muligheten til å jobbe med de bøkene og leke litt mer på det stedet vi hadde det så gøy på, men som ble tatt fra oss," sier han.

Hva synes du om Mass Effect: Andromeda i dag?