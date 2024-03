Mass Effect får sitt første brettspill senere i år

HQ

Selv om vi må vente lenge på Mass Effect 4 kan vi kanskje få tiden til å gå litt fortere utenfor videospillene. Mass Effect får nemlig sitt eget brettspill senere i år.

Med tittelen Priority: Hagalaz kan du spille som Shepard, Garrus, Liara, Wrex og mange flere. Historien, som er designet av Eric M. Lang og Calvin Wong Tze Loon, vil utvikle seg basert på beslutningene dine, og du kan få unike opplevelser hver gang du spiller.

I henhold til brettspillets offisielle nettsted kan vi få noen detaljer om oppsettet. "Året er 2186. I den avsidesliggende verdenen Hagalaz har en forskningskrysser fra terroristorganisasjonen Cerberus krasjet rett i veien for en dødelig storm. Med kort tid igjen før stormen treffer, må Shepard lede gruppen sin gjennom krysseren for å avdekke dens skumle hemmeligheter og holde dem unna fiendens hender. Men skipet skjuler flere farer enn bare det tidligere mannskapet..."

Hvis du er ute etter flere nyheter om Priority: Hagalaz, kan du registrere deg for mer informasjon via et nyhetsbrev.