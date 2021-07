Mass Effect Legendary Edition avslører valgene spillerne tar

En av grunnene til at millioner av spillere liker Mass Effect-trilogien så veldig godt er historien og hvilke interessant valg vi kan ta. Derfor er det alltid artig når utviklerne avslører akkurat hvilke valg folk over hele verden tar, noe Bioware selvsagt har bestemt seg for å gjøre med Mass Effect Legendary Edition også.

Under kan du se en omfattende oversikt som viser hvilken type Shepard som er mest populære, hvilke karakterer du oftest overlever det siste oppdraget i Mass Effect 2, hvilke partnere som brukes mest, hvor mange som har kurert Genophage og mye mer. Blant annet viser det seg at bare en av tre får høre Jennifer Hale sin flotte Shepard, at de fleste foretrekker rasisten Ashley, at de fleste slår til vår kjære reporter og at med et glimt i øyet at alle bruker altfor lang tid på å finne og skanne den siste keeperen i Mass Effect.

Hvilke valg overrasker deg mest?