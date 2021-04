Mass Effect Legendary Edition har Photo Mode

De aller fleste storspill vet at de ser ganske pene ut i dag, så majoriteten har en såkalt Photo Mode som lar oss forevige noen av de vakre eller kule tingene vi blir...

Mass Effect Legendary Edition er klart for lansering

den 10 april 2021 klokken 00:10 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Så sent som i går fikk vi se utsettelsen av et mai-spill da Arkane bekreftet at Deathloop måtte flyttes til september, så spill er tydeligvis ikke trygge selv når...