Mass Effect-legenden skaper nytt studio sammen med NetEase Games

Mac Walters, hovedforfatteren bak Mass Effect, forlot BioWare i januar, men som en fremtredende rollespillskaper var han ikke lenge uten jobb, og nå har NetEase annonsert hans nye studio, Worlds Untold.

Worlds Untold skal først jobbe med et actioneventyrspill som skal utspille seg i nær fremtid. I tillegg til Walters har andre veteraner fra spillbransjen sluttet seg til selskapet, deriblant Elizabeth Lehtonen (The Sims, Dragon Age), Ramil Sunga (Mass Effect, Dragon Age, Anthem), Ben Goldstein (Assassin's Creed IV: Black Flag) og Sotaro Tojima (Metal Gear Solid, Halo).

"Vi skaper utrolige og meningsfylte historier som vi mener fortelles og oppleves best gjennom spill. Vi starter med å skape verdener som vi alle drømmer om å oppdage, og deretter vil vi sette spilleren i hovedrollen i de mest uforglemmelige eventyrene", sier Walters . "Teamet hos NetEase Games deler vår visjon og lidenskap for å utnytte ledende teknologi til å skape best mulig nye spill. Teamets støtte og kreative frihet gjør det mulig for oss å oppfylle denne visjonen."