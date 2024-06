Mass Effect-skaper avslører en av de mørkeste hemmelighetene bak Citadellet

HQ

Når du er på Citadel i Mass Effect 1 vil du sannsynligvis legge merke til et tregt tempo når du beveger deg nedover korridorene og de brede plassene på den utrolig store romstasjonen. Selv om du holder sprintknappen nede vil du sannsynligvis ikke merke noen forskjell i tempoet.

Mass Effect-utvikler John Ebenger avslørte nylig på Twitter at det var med vilje. Akkurat som i Dragon Age: Inquisition, hvor hesten din egentlig ikke går fortere når du spurter, endret Mass Effect bare kameraets FOV når du trykket på knappen.

Det betydde at du hadde en illusjon av å gå fortere, men at du faktisk gikk i samme tempo hele tiden, slik at spillet kunne laste inn resten av Citadellet i tide til at du kunne nå det. Et fælt triks, men en god påminnelse om at spill tidligere var fulle av disse mørke kunstene for å lure spilleren mens teknologien innhentet utviklerens visjoner.