Mass Effect-skaperens nye studio lagt ned

Dessverre har nok et lite studio måttet stenge dørene. Humanoid Origins, grunnlagt av Mass Effect skaperen og regissøren av den originale trilogien Casey Hudson, ble først avslørt for oss tilbake i 2021, med løfter om at et nytt sci-fi-fortellende spill var på vei.

Tre år senere, og studioet har kunngjort på LinkedIn (via VGC) at det legges ned på grunn av en uventet mangel på finansiering. Utviklingen av Humanoid Origins første prosjekt har også opphørt.

"Vi er sønderknuste over at vi ikke vil være i stand til å fullføre vårt nye science fiction-univers. Vår største bekymring på dette tidspunktet er imidlertid for teamet vårt, og vi er forpliktet til å støtte dem i overgangen til nytt arbeid," heter det i innlegget.

Det er absolutt et slag for skaperne å bli klumpet sammen med den overveldende mengden permitteringer som har skjedd i år. Dessverre virker det som en trend spillindustrien kommer til å følge til noe endres.