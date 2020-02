Square Enix ga oss en nærmere titt på deres nye mobilspill War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius denne uken. Spillet blir tilgjengelig på iOS og Android-enheter i Europa i løpet av våren. War of the Visions er et taktisk rollespill med komplekst strategi-gameplay.

I den nye videoen får vi et innblikk i spillets historie, og vi får også se en del gameplayelementer. Sjekk ut videoen nedenfor for å lære mer om spillet. Tror du at du kommer til å spille dette?