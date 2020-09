Masse DLC annonsert til Sword Art Online: Alicization Lycoris

Du ser på Annonser

Bandai Namco vil fortsette å utvide Sword Art Online: Alicization Lycoris det kommende året. Som vi fikk vite under Tokyo Game Show, planlegger utgiveren masse mer innhold til det japanske rollespillet. Høydepunktet var en betalt DLC kalt "Myosotis" ("Blooming of Forget me Not" på engelsk), hvor vi fikk se en desperat Eugeo. Eksakt hva den handler om er fortsatt uklart, og det tar en stund før dette innholdet slippes.

I tillegg kan spillere se frem til en håndfull kommende gratis DLC-episoder, som tilføyes løpende fra og med denne høsten. Noen av disse sidehistoriene er skrevet av gjesteforfattere, som Kana Akatsuki fra Violet Evergarden. Nedenfor finner du en oversikt over de planlagte episodene:

Episode 1: "Ancient Apostles: The Reaper of the Woods" med Kirito og Sinon

Episode 2: Med Tiese og Eugeo

Episode 3: Med Alice og Selka

Episode 4: Med Silica og dragen hennes Pina