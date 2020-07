Masse nytt gameplay fra Windbound

Du ser på Annonser

I april avslørte Deep Silver et helt nytt prosjekt som utvikleren 5 Lives Studios har jobbet på, nemlig Windbound. Et tegnefilmaktig overlevelsesspill - som ser ut til å dra masse inspirasjon fra The Legend of Zelda: Breath of the Wild - om en kvinne som seiler rundt mellom eksotiske øyer for å utforske og jakte i naturen.

Windbound kommer i august, og nå har 5 Lives Studio utgitt en video på over 20 minutter hvor vi blant annet for et innblikk i kamp- og overlevelsessystemet, seilemekanikkene samt Windbounds narrative aspekt.

Videoen kan du se nedenfor.