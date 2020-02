Masse nytt om Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Captain Tsubasa: Rise of New Champions bygger på den berømte fotballmangaen, og Yoichi Takahashi (som skapte mangaen Captain Tsubasa) er personlig innblandet i prosjektet. Spillet kommer til å by på en historiemodus kalt Episode of Tsubasa, og takket være en ny forhåndstitt hos V-Jump (oversatt av Perfectly-Nintendo) vet vi nå mer om dette.

Det viser seg at målet er å vinne det nasjonale mesterskapet med laget ditt, men historien kommer til å forandres utifra hvordan det går i kampene, samt hva som skjer under dem. Ulike hendelser kan føre til cutscenes som utvikler historien, og den vil derfor ikke helt følge mangaen. Bandai Namco og Takahashi har nemlig skapt helt nytt historieinnhold til Rise of New Champions.

Spillet kommer til å by på arkadeaktig fotball som kan spilles både online og lokalt med opptil fire spillere. Vi loves superskudd og spesielle evner, samt mye annet som man ikke er vant til med vanlige fotballspill. Captain Tsubasa: Rise of New Champions kommer til PC, PlayStation 4 og Switch i løpet av 2020.