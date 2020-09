Nå kan du skaffe deg en egen hund i Sea of Thieves. Utvidelsen Vaults of the Ancients er nemlig ute, og disse hundene er en stor del av den. Men det hadde jo vært en litt tynn utvidelse om det bare hadde vært hunder i den, og selvsagt er det masse annet å bryne seg på i den. Sjekk ut alt sammen via lanseringstraileren nedenfor, og les mer her.

Du ser på Annonser