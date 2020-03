Masser av zombier i lanseringstraileren til State of Decay 2: Juggernaut Edition

State of Decay 2 ble lansert for et par år siden, og lå kanskje litt bak på den grafiske fronten. Heldigvis kjøpte Microsoft utvikleren Undead Labs kort etter lanseringen, og nå har de derfor fått både tiden og ressursene som kreves for å friske opp spillet.

Vi har tidligere fortalt om Juggernaut Edition, som blir gratis for alle som eier spillet (surf over hit om du spiler på PC) eller har Game Pass. Det er en betydelig penere versjon som dessuten inneholder all DLC samt annet nytt innhold. Det viktigste tilskuddet er spillverdenen Province Ridge - men det finnes også hundrevis av andre forandringer.

Juggernaut Edition er nå ut og vi har fått lanseringstraileren som du kan sjekke ut nedenfor. I følge Microsoft har over sju millioner personer spilt State of Decay 2 hittil og vi har troen på at det tallet vil vokse av dette.