Massevis av Xbox 360-titler fjernet fra butikken

Uten ytterligere forklaring kunngjorde Microsoft sent i går at en hel rekke spill og tilhørende DLC vil bli fjernet fra Xbox 360-butikken 7. februar, inkludert flere store klassikere som Castle Crashers, Dark Souls og The Orange Box, samt eksklusive tungvektere som Blue Dragon og Lost Odyssey.

Titlene dette gjelder for varierer noe mellom land, og du kan sjekke listen for din region på denne lenken. En rimelig gjetning er at det har å gjøre med rettigheter, men heldigvis kan de fleste av dem kjøpes fysisk (plater var fortsatt konge under Xbox 360-generasjonen), og spillene som er tilgjengelige via butikkene på Xbox One og Xbox Series S / X (inkludert Blue Dragon og Lost Odyssey) vil fortsette å bli solgt for disse formatene.

Hvis du tidligere eide noen av spillene som nå blir fjernet for godt, vil du fortsatt kunne laste dem ned, slik at du ikke mister noe.