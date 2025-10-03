Massiv brann rammer Chevrons raffineri i Los Angeles

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at en storbrann brøt ut sent torsdag kveld på Chevrons raffineri i El Segundo, og sendte flammer og tykk røyk inn i Los Angeles' skyline. Brannen oppsto i anleggets enhet for konvertering av jetbrensel, og alle arbeidere ble gjort rede for, og det er ikke rapportert om noen personskader. Nødetatene fikk raskt kontroll over brannen, og myndighetene bekreftet at det ikke ble gitt noen evakueringsordre, selv om noen beboere i nærheten ble bedt om å holde seg innendørs. Årsaken til brannen er fortsatt under etterforskning, og myndighetene vurderer potensielle konsekvenser for forsyningen av flydrivstoff til regionen. Raffineriet, kjent som Chevrons El Segundo-raffineri, produserer en betydelig andel av drivstoffet i Sør-California. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!