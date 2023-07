Massiv Diablo IV -oppdatering forbereder lanseringen av Season of the Malignant

HQ

I morgen lanseres Season of the Malignant. Det regnes som den første offisielle sesongen for Diablo IV, og vi kan forvente oss nye historieløp og til og med et kamppass som vi kan jobbe med for å tjene nye kosmetikkprodukter og mer, og med alt dette som snart kommer til Blizzard s action-RPG, har det nå blitt lansert en oppdatering som setter scenen for sesongens ankomst.

Denne oppdateringen løser en rekke feil og problemer som har plaget spillerne, og introduserer også seks nye Unique Items og syv Legendary Aspects. I tillegg kan vi nå vente oss mer dynamiske lasteskjermer og en rekke spilloppdateringer som blant annet gjør det mulig å oppdage kart og låse opp Altar of Lilith på hele kontoen. World Tiers blir også bedre balansert med mer givende erfaringsgevinst, gull og gjenstandsdrop, men samtidig blir Helltide monstrene mer utfordrende.

Og hvis alt dette ikke er nok til å ta inn over seg og finne ut hvordan det vil påvirke byggingen du har kjørt, kommer det en rekke balanseendringer for hver eneste klassetype.

Det sier seg selv at dette er en mektig patch, så husk å sjekke den ut her, slik at du er klar til Season of the Malignant i morgen.