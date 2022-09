Massiv Elden Ring-kunstbok ser ut til å komme i november

HQ

Hvis du tilfeldigvis kjenner noen som er stor fan av FromSoftwares Elden Ring, eller er det selv, så vet vi kanskje akkurat den perfekte julegaven du kan skaffe til dem/deg selv. Som PC Gamer og Famitsu bemerker, har en massiv kunstbok relatert til FromSoftwares nyeste action-rollespill dukket opp på nettet.

Denne offisielle kunstboken er faktisk så stor at den er delt opp i to 400-siders bind, og vil utgis den 30. november. Det er imidlertid en hake, siden det akkurat nå ser ut til at det kun er planlagt en japansk utgivelse, noe som betyr at vi faktisk ikke vet når/om den vil finne veien til hyller i resten av verden.

Forutsatt at det skjer, forvent å måtte betale rundt 300kr per bind, siden de er til salgs for ¥4400 hver i Japan.