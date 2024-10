Massive Entertainment rekrutterer til et "uannonsert prosjekt"

HQ

Det ser ut som Massive Entertainment har mer på tallerkenen utover å fortsette å støtte Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora, The Division 2, og utvikle The Division 3. Utvikleren har nå lagt ut noen få stillingsannonser som alle leter etter ansatte som vil bli med på laget og bidra til å gi liv til det som blir beskrevet som et "uanmeldt prosjekt".

Vi har ingen ytterligere informasjon å gå etter med hensyn til dette prosjektet for øyeblikket, og de forskjellige stillingsannonsene klarer å skjule og holde ytterligere detaljer under omslag, men ordlyden bekrefter tydelig at dette er noe utover listen over prosjekter vi vet at Massive har i sin pipeline.

Med dette i bakhodet, hva håper du Massive jobber med? En oppfølger til Star Wars Outlaws eller Avatar: Frontiers of Pandora? Noe helt nytt? La oss få vite det nedenfor.