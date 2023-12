Masters of the Air vises frem i høytflyvende trailer

HQ

Trioen som gledet verden med Band of Brothers og The Pacific er tilbake, klare til å kaste oss høyt til værs med Masters of the Air. En helt ny TV-serie produsert av Steven Spielberg, Tom Hanks og Gary Goetzman der seerne blir kjent med mennene i 100th Bomb Group.

Serien, som består av totalt ni episoder, er basert på Donald L. Millers bok med samme navn, og blant skuespillerne finner vi Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle og Nate Mann. Du kan sjekke ut synopsis og trailer nedenfor, og vi er selvsagt veldig spente på å se hva The Pacific og Band of Brothers-gjengen har fått til denne gangen.

Basert på Donald L. Millers bok med samme navn, og med manus av John Orloff, følger "Masters of the Air" mennene i 100th Bomb Group ("Bloody Hundredth") mens de gjennomfører farefulle bombetokt over Nazi-Tyskland og kjemper med de iskalde forholdene, oksygenmangelen og den rene terroren i kampene som foregår i 25 000 fots høyde.

"Masters of the Air" skildrer den psykologiske og emosjonelle prisen disse unge mennene betalte da de bidro til å ødelegge Hitlers tredje rike. Noen ble skutt ned og tatt til fange, andre ble såret eller drept. Og noen var så heldige at de kom seg hjem. Uavhengig av den enkeltes skjebne ble de alle drept."

