Masters of the Universe-filmen har premiere i juni 2026

Som vi har skrevet om mange ganger før, er det flere Masters of the Universe-prosjekter på gang akkurat nå, ikke minst en live action-film produsert av Amazon MGM Studios og Mattel Films.

Nå melder Deadline at premieren ikke er fullt så langt unna som mange kanskje har fryktet etter den lange reisen dette prosjektet har vært gjennom, og allerede i juni 2026 er det tid for premiere. Regissert av Travis Knight, som vet en ting eller to om 80-tallsleker etter å ha laget filmen Bumblebee, handler historien om en ung prins Adam som lander på jorden og blir skilt fra sverdet sitt.

To tiår senere får han det tilbake og begynner sin reise for å bli He-Man og redde sin hjemverden Eternia fra den onde Skeletor. Det er ennå ikke klart hvem som skal spille He-Man, men kanskje du har et forslag til noen som ville passe i rollen?