Masters of the Universe: Revolution ser He-Man stå overfor en mekanisert Skeletor

Netflix har skapt ulike prosjekter og verk som utspiller seg i Eternia-verdenen en stund nå, og flere sesonger av Masters of the Universe -serier er allerede tilgjengelige på strømmeplattformen. I januar kan vi se frem til enda flere He-Man-eventyr, da Masters of the Universe: Revolution skal debutere på strømmetjenesten om et par måneder.

I dette neste kapittelet i Eternia-historien får vi se prins Adam slite med å være både konge og beskytter, og han må ta stilling til om han skal bruke septeret eller kraftsverdet. Alt dette skjer samtidig som Skeletor setter i gang sitt hittil siste og største angrep på Eternia ved hjelp av oppgraderinger fra hovedkortet for å mekanisere og øke dødeligheten dramatisk.

Du kan få en forsmak på dette neste kapittelet i Eternia-historien nedenfor i den første traileren for Masters of the Universe: Revolution, før serien har premiere på Netflix 25. januar 2024.