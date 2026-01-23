Masters of the Universe vist i en actionfylt trailer

HQ

Mange av oss vokste opp på midten av 80-tallet og samlet på Masters of the Universe actionfigurer, ønsket oss Castle Grayskull til jul og elsket TV-serien - og la oss ikke glemme filmen fra 1987 med Dolph Lundgren i hovedrollen. Siden den gang har forsøkene på å gjenopplive merkevaren vært noe labre, med halvhjertede forsøk på å vekke den til live igjen - nå sist av Netflix.

Ingenting har imidlertid virkelig tatt av, men kanskje er det endelig tid for det den 5. juni i sommer. Da tørner nemlig He-Man og Skeletor sammen igjen på planeten Eternia, når Amazons store prosjekt kommer på kino. Nå har den første traileren blitt sluppet, og gir oss et glimt av den episke kampen som ligger foran oss.

Det hele begynner på jorden, der prins Adam (Nicholas Galitzine) har blitt sendt for å beskytte ham mot grusomhetene på Eternia. Før eller senere må han imidlertid vende hjem for å forvandle seg til He-Man og ta opp kampen mot Skeletor (Jared Leto). Og det er He-Man, med akkurat passe mye cheesiness, om enn kanskje litt mindre fargerikt enn de ofte kreativt designede lekene.

Ta en titt på traileren nedenfor og la oss få vite hva du synes.