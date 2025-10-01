Mastery Camos for Call of Duty: Black Ops 7 har blitt avslørt

HQ

Har du fullført camo grind på Call of Duty: Black Ops 6 ennå? Har du ikke? Vel, du bør bli ferdig snart fordi Black Ops 7 er i horisonten, og det vil ha en annen båtlast med camoer å tjene.

Som en del av Call of Duty Next, Activision avslørte nettopp skifer av Mastery Camos som vil bli tilbudt for spillet, med hver av de fire spillmodusene som inkluderer fire alternativer å jakte på.

For Co-op Campaign, de fire designene regnes som Molten Gold, Moonstone, Chroma Flux, og Genesis.

For Multiplayer kan vi se frem til Shattered Gold, Arclight, Tempest, og Singularity.

For Zombies er alternativene Golden Dragon, Bloodstone, Doomsteel, og Infestation.

Og for Warzone blir det Golden Damascus, Starglass, Absolute Zero, og Apocalypse.

Hvilken av designene er din favoritt?