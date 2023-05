Matt Berry i samtaler om å bli med i rollebesetningen i filmen Minecraft

HQ

År etter år etter at den ble kunngjort, ser det ut til at utgivelsen av filmen Minecraft endelig kan være i sikte. Jason Mamoa er det eneste navnet som er tildelt rollebesetningen akkurat nå, men det ser ut til at han snart kan få en medstjerne i Matt Berry.

Berrys mest kjente roller kommer fra hans TV-opptredener i What We Do In The Shadows, Toast of London og The IT Crowd blant mange flere. Stemmen hans er mildt sagt ikonisk, og det er derfor lett å se hvorfor Minecraft filmen vil ha ham på rollelisten.

Foreløpig, ifølge Deadline, er Berry bare i samtaler for å spille i filmen, og derfor er hans rolle ukjent for øyeblikket. Med en utgivelsesdato satt til 2025, er det lite sannsynlig at vi finner ut mer før senere nedover linjen.

Synes du Matt Berry burde være med i filmen Minecraft?