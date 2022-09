Matt Booty avviser ryktene om at The Initiative har hatt problemer med Perfect Dark

HQ

Flere rapporter har allerede pekt på at selv om alle intensjonene om å ha en flat ledelsesstruktur og en åen demokratisk tilnærming til spillutvikling hos The Initiative var fine, fngerte det ikke i praksis. Mange mente at det var en av grunnene til at de til slutt måtte få hjelp utenfra fra Crystal Dynamics for å utvikle Perfect Dark.

Men det er ikke helt tilfelle hvis du spør Xbox Studios-sjef Matt Booty, som i et intervju (via Idle Sloth) kommenterer ryktene:

"Our Perfect Dark team down in Santa Monica... So we just did this big partnership with Crystal Dynamics. And I read online like, 'Oh, this must mean there's a problem or something.' It's quite the opposite. You've got this veteran team at Crystal Dynamics, a big triple-A team with over 100 people that becomes available. Of course, we want to work with them, particularly if they've made a game like that."

Han opplyser også at Microsoft har kombinert utviklerteam tidligere for utviklingen av Microsoft Flight Simulator og Age of Empires IV.