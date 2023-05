Matt Damon mener det ikke bør være en Barbie vs Oppenheimer-krig

HQ

Sommerens største storfilmkrig nærmer seg, når Barbie og Oppenheimer møtes 21. juli. Mens mange kinogjengere gleder seg til å se hvilken film som går av med seieren, mener en stjerne at et fredelig utfall er mulig.

Matt Damon, som skal spille hovedrollen i Christopher Nolans Oppenheimer, uttalte nylig at han ikke synes det bør bli krig. I en samtale med Vanity Fair, da han ble spurt om den kommende konflikten, sa Damon: "Folk har lov til å se to filmer på en helg. Oppenheimer er en av dem!"

Damon er satt til å spille general Leslie Groves, direktøren for Manhattan Project, i Oppenheimer. Det ser ut til at til tross for å spille en general, er han mer enn glad for å gi opp en krig og håper at begge sider ender opp med å tjene rikelig med penger, noe som uansett er det mest sannsynlige resultatet.

Vil du se Barbie eller Oppenheimer først?