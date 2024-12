Matt Reeves avslører Batmans kamp i The Batman Part II

HQ

Fans av Batman venter spent på oppfølgeren, og regissør Matt Reeves har delt spennende detaljer om hva som kommer til å skje i The Batman Part II. Etter de ødeleggende hendelsene forårsaket av Riddler i den første filmen, avslørte Reeves at oppfølgeren vil fokusere på Batmans indre kamp. Etter hvert som Gotham stuper dypere ned i kaos, vil Bruce Wayne bli tvunget til å konfrontere rettferdighetens moralske gråsoner, noe han aldri har måttet gjøre før.

I et intervju med Digital Spy forklarte Reeves at Batman ikke lenger vil se verden i svart og hvitt. Med korrupsjon som går dypt i byen, er linjene mellom rett og galt utydelige, noe som gjør det vanskeligere for den mørke ridderen å finne sin plass. Denne moralske forvirringen vil spille en viktig rolle i oppfølgeren, ettersom Gothams uro speiler dagens splittede verden.

Reeves ertet også med at hendelsene i HBOs The Penguin vil bygge inn i konflikten i den neste filmen, og legge ytterligere lag til historien. Med en lanseringsdato satt til 2026, kan fansen forvente en spennende, actionfylt fortsettelse av den mørke ridderens reise.

Kan Batman tilpasse seg en verden der rett og galt ikke lenger er entydig?