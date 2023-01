Matt Reeves avslører opprinnelsen til Cloverfield-monsteret

Matt Reeves, regissøren bak kult-hit-found-footage-filmen Cloverfield, har avslørt hemmelighetene bak filmens mystiske monster, inkludert hvor det kom fra, og hvorfor det angriper New York City.

I et intervju med Syfy avslørte Reeves at det var en bakgrunnshistorie for den gigantiske skapningen, og avslørte at det var et romvesen. "Det er fremmed," sa han. "Faktisk, på slutten av filmen, kan du se øyeblikket når det gjelder [Jorden]. Når vi besøker opptakene der de er på pariserhjulet på slutten, kan du se meteoren fly ned og treffe havet. Det er faktisk begynnelsen på at babyen er på jorden.

Det er en annen interessant detalj om dette romvesenet, og det er at den gigantiske skapningen faktisk bare er et spedbarn. "For meg," Reeves fortsatte med å si. – Den store hemmeligheten var at monsteret var en baby og opplevde separasjonsangst. Grunnen til at monsteret freaket ut er fordi de hadde anfall basert på å lete etter moren sin. Og så var [monsteret] like redd som hovedpersonene, fordi det virker som om det ikke ville være noe mer skremmende enn det menneskelige elementet som kjemper mot dette gigantiske monsterelementet, og faktisk er begge bare livredde.

Dette er noen interessante punkter, noe som gir oss et helt nytt blikk på den klassiske filmen. Kan være tid for en rewatch av Cloverfield, etter tingenes utseende, denne gangen med litt mer sympati for den gigantiske, sinte babyen fremmed.