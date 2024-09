Matt Reeves gir oss de første detaljene om The Batman Part II

HQ

The Batman Part II er kanskje fortsatt mer enn to år unna, men om kort tid kommer TV-serien The Penguin som garantert vil gi oss en kjærkommen retur til Matt Reeves' Gotham. Det gir også folk en sjanse til å spørre Reeves om hans neste film.

I en samtale med SFX Magazine ga Reeves de første detaljene om hva vi kan forvente oss i The Batman Part II. "Den kommer til å grave seg ned i den episke historien om dypere korrupsjon, og den går inn på steder [Batman] ikke engang kunne forutse i den første."

Med nok en historie som graver seg ned i Gothams kriminelle underverden må du ikke forvente at de mer latterlige medlemmene av Batmans skurkegalleri dukker opp. Reeves vil ikke at hans versjon av Gotham skal virke for fantasifull, og på spørsmål om en karakter som Gentleman Ghost kunne dukke opp, sa han følgende:

"Det er en morsom måte å tenke på hvordan vi kan ta karakterer som kanskje går litt over i det fantastiske, og finne en måte å få det til å gi mening... Det som var viktig for meg, var å finne en måte å ta disse popikonene, disse mytiske figurene som alle kjenner, og oversette dem slik at Gotham føles som et sted i vår verden."

Hvem tror du vil dukke opp i The Batman Part II?