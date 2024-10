Mattel og Formel 1 går sammen om F1 Hot Wheels

HQ

Leketøysprodusenten Mattel og Formel 1 har kunngjort et samarbeid som innebærer at det vil bli laget F1 Hot Wheels -modeller. Dette partnerskapet, som debuterer som en del av Mattel Creations -serien, vil se modeller i skala 1:64 av bilene til hvert av F1-teamene som er tilgjengelige for samlere eller for unge som ønsker å leke.

For å starte samarbeidet starter det med en "one-of-a-kind collector die-cast" som tar det nåværende F1-chassiset og styler det med Hot Wheels og F1-branding. Dette er ikke en teambil, men den vil ha utskiftbare hjul, et karosseri og chassis helt i metall og en F1-avstøpning.

I en kommentar om partnerskapet uttalte Mattels konserndirektør for Hot Wheels og leder for kjøretøy og byggesett, Roberto Stanichi: "Vi har satt sammen et program som gjør det mulig for barn å gjenskape spenningen ved F1-racing, der de kan kjøre som proffene og engasjere seg i våre lojale lokalsamfunn på global skala. I likhet med Hot Wheels handler F1 om spenning og bilytelse, og den brede kolleksjonen vi har skapt, vil ta F1-fandom til neste nivå sammen med flere berøringspunkter for forbrukerne, som digitale og detaljhandelsaktiveringer."

Vi er blitt fortalt at etter ankomsten av denne første bilen kan vi forvente et utvidet produktsortiment gjennom 2025 og inn i fremtiden, ettersom dette anses som et flerårig samarbeid.

