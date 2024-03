Matthew Lillard er tilbake som Shaggy fra Scooby-Doo.

HQ

Matthew Lillard spilte Shaggy på en minneverdig måte i live action-versjonene av Scooby-Doo på begynnelsen av 2000-tallet, men til tross for dette ble han ikke gjenskapt i den animerte Scoob! Dette førte til at mange fans ble skuffet, men Lillard har nå bekreftet at han kommer tilbake i rollen.

I en samtale med Toonado ble Lillard spurt om det kommende Scooby-Doo-prosjektet som han er knyttet til, og der nevnte han :

"Jeg er veldig spent på [Scooby-Doo]. Jeg kan egentlig ikke snakke om det ennå, men det er et nytt prosjekt jeg er tilknyttet som vil la barna leve seg inn i et Scooby-Doo-eventyr. Det er kjempegøy. For meg er det jobben min. Det er mitt levebrød.

"For meg, som har vært Shaggy i så mange år og gitt plass til den rollen samtidig som jeg hedrer Casey Kasem, vet jeg at jeg til slutt vil gi den rollen videre til neste generasjon, slik han gjorde. Det er en ære å få gjøre det så lenge de vil ha meg. Scooby-Doo er alltid i sving i en eller annen form. Enten lager vi en tegnefilm, en film eller en reklame for et eller annet."

Ettersom prosjektet foreløpig ikke er annonsert, er det uklart hva dette kommende Scooby-Doo-prosjektet blir, men uansett er det flott å se Lillard tilbake som Shaggy.