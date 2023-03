Matthew MacFadyen bekreftet for Deadpool 3

Selv om vi fortsatt er over et år unna utgivelsen av Deadpool 3, begynner rollebesetningen å komme seg. Ryan Reynolds kommer tilbake for å spille hovedrollen, og vi ser også Hugh Jackman komme tilbake som Wolverine i filmen. Når det gjelder skurken vår, får vi The Crowns Emma Corrin, og det er nå bekreftet at Successions Matthew Macfadyen også vil bli med i rollebesetningen .

Macfadyens rolle er ennå ikke kunngjort, men ettersom filmen er satt til en sen utgivelse i 2024, er det tvilsomt at vi får mer informasjon før tidligst senere i år. Nylig er Macfadyen mest kjent for sin rolle som Tom Wambsgans i HBOs Succession.

Med tanke på at Succession avsluttes med sin fjerde sesong, er det godt å se at skuespilleren umiddelbart vil gå videre til en annen stor rollebesetning.