Matthew McConaughey og Woody Harrelson gjenforenes for å spille seg selv

Selv om du hører at Matthew McConaughey og Woody Harrelson slår seg sammen igjen, kan det få deg til å drømme om et annet grusomt krimdrama med paret i hovedrollen, i stedet for å løse et mordmysterium, vil de løse problemet med å bo sammen.

I følge Variety vil McConaughey og Harrelson spille seg selv i komedien uten tittel, der de prøver å bo sammen med familiene sine på førstnevntes ranch i Texas.

Apple TV+ refererte til det kommende 10-episoders showet som "en inderlig merkelig kjærlighetshistorie som dreier seg om det merkelige og vakre båndet mellom Matthew McConaughey og Woody Harrelson."

