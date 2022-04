Matthew McConaughey sa nei til lønning på $14.5 millioner

HQ

I dag er Matthew McConaughey et kjent navn i Hollywood. En gjenkjennelig skuespiller som er å se i store, dyre produksjoner regissert av etablerte navn, men ikke alle husker at karrieren hans en gang var langt mindre glamorøs.

Lenge før han bestemte seg for å konkurrere mot Ashton Kutcher om å lage de mest klisjé rom-coms på kortest mulig tid, var denne avslappede strandgjengeren faktisk et navn å huske. Han tok på seg tunge roller med viktige budskap og leverte dem med empati og lidenskap. Han vant også prisen for "rising star actor" tilbake i 1997 for sin rolle som den hardtarbeidende visesheriffen Buddy Deed i Lone Star, og det er også her de fleste for første gang så Matthew McConaughey i en større rolle. Så ble det dog stort sett rom-coms for skuespilleren, og nå i dag er han tilbake i mer anerkjente roller i blant annet Dallas Buyers Club og True Detective.

I et intervju med Gary Vaynerchuk på TikTok (takk, ScreenRant), snakker han om tilbudet han mottok, men avslo, fordi han tok avstand fra romantiske komedier. Han hadde lyst til å utvikle seg som skuespiller og ikke bli sittende fast. Han hadde googlet navnet sitt og skjønte at han bare var en "rom-com shirtless guy", noe han ikke skammet seg over, og som betalte regningene hans, men hindret ham i få roller i andre sjangre.

Da han innså dette reiste han hjem til Texas hvor han avtalte et møte med agenten sin og sa at nok var nok. Ikke flere romantiske komedier. Det resulterte i tjue måneder uten arbeid, til tross for at han rundt fem måneder inn mottok et tilbud på 8 millioner dollar, et tilbud som deretter ble hevet til 14,5 millioner dollar, for å dukke opp i akkurat den type rolle han prøvde å unngå.

Ifølge McConaughey var manuset mye bedre enn ved tidligere anledninger, men han sto på sitt, noe som til slutt førte til at filmen aldri ble noe av. Det var McConaughey eller ingenting. For hans del førte avgjørelsen til at han etter hvert begynte å få helt andre roller, roller som til slutt førte til en Oscar for den blendende prestasjonen i Dallas Buyers Club og også to Emmyer samme år for True Detective. Fra "rom-com shirtless guy" til et av Hollywoods største navn. Matthew McConaughey er et av bransjens beste eksempler på at det noen ganger lønner seg å gå utenfor komfortsonen og tro på sitt eget potensial. Å tørre å utfordre seg selv til å følge drømmene sine.