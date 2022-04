Max Payne og Max Payne 2 får remake på PC, PS5 og Xbox Series

Selv om de finske utviklerne i Remedy startet med å gi oss Death Rally var det Max Payne som virkelig satte dem på spillkartet. Oppfølgeren gjorde det også såpass bra at GTA-skaperne i Rockstar bestemte seg for å gi oss Max Payne 3 selv. Derfor har mange trodd at vi aldri ville få se mer fra universet, noe som virkelig ikke stemmer.

Remedy har nemlig gått sammen med Rockstar for å lage remaker av Max Payne og Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Grunnen til at jeg skriver remaker i stedet for remastere er at disse spillene vil lages fra bunnen av med den nye Northlight-motoren som har imponert oss i Control og Quantum Break. Dette skillet fremheves ekstra ved at de to studioene avslører at spillene vil ha samme budsjett som Remedy sine andre AAA-prosjekter og at duoen bare skal komme til PC, PlayStation 5 og Xbox Series.

Dessverre må vi nok vente en god stund før vi får se remakene siden prosjektet fortsatt er i konseptfasen. Det skal likevel bli veldig kult å se dem i all sin prakt om noen år.