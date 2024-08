Max Payne-remakene og Project Condor er nå i full produksjon

Remedy Entertainment har gitt oss en oppdatering om studioets økonomi og status. Alan Wake II er allerede veldig nær terskelen for full kostnadsgjenvinning, selv om den ikke er der ennå. Forhåpentligvis vil den fremtidige fysiske utgivelsen i oktober være fullt solvent og lønnsom fra det tidspunktet og fremover.

HQ

Også på Alan Wake II bekrefter studioet at de fortsatt jobber med den andre historien DLC, The Lake House, som ennå ikke kan passe et utgivelsesvindu.

Når det gjelder andre prosjekter, ser det ut til at Project Condor (flerspiller-spin-offen til Control) har gått i full produksjon, og teamet jobber med en rekke kart og oppdragstyper som er i ferd med å bli testet, både internt og eksternt.

Max Payne-nyinnspillingene (Max Payne 1 & 2 remake) har også gått i full produksjon de siste månedene, og de sjekker fra start til slutt at prototypene passer med de nye spillmekanikkene de vil legge til.

Endelig fortsetter Control 2 også å utvikle seg, om enn saktere enn det andre arbeidet. Det ser ut til at konseptfasen er over, og at de nå er i ferd med å utvikle prototypene og sette full skala på prosjektet. Det vil derfor ta flere år før vi får se noe konkret fra dette.