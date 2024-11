Max tar et oppgjør med passorddelere

HQ

Strømmetjenesten Max er den siste til å ta et oppgjør med passorddelere, og ifølge The Verge vil endringene rulles ut i løpet av de kommende månedene. Warner, som eier Max, sier at de vil starte med "milde påminnelser" før de til slutt inntar en tøffere holdning, med strengere regler innført i 2025 og 2026. De nevnte også at prisøkninger er å forvente, og finansdirektør Gunnar Wiedenfels antydet at det fortsatt er "mye rom for å fortsette å heve prisene". Globalt har Max over 110 millioner abonnenter.

Abonnerer du på Max, og er du fornøyd med tjenesten?