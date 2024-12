Max Verstappen langer ut mot George Russell: - Jeg mistet all respekt

HQ

Forrige helgs Grand Prix i Qatar ble et turbulent løp, både på og utenfor banen. Max Verstappen fikk en sjelden straff på én startposisjon for å ha kjørt "unødig sakte" under en forberedelsesrunde i kvalifiseringen på lørdag, noe som ble mildnet av det faktum at det ikke var en push-runde, noe som ville ha betydd den vanlige tre-ruten.

Dommerne mente at Verstappen hadde hindret George Russell, og med Verstappens straff byttet de begge posisjon i søndagens løp. Det endte ikke opp med å bety så mye, da Verstappen passerte Russell i den første runden, som endte opp på 4.-plass.

Det var Russell som klaget til dommerne over Verstappens handlinger, som "ikke kunne tro" at Russell "prøvde å lure ham" etter en handling som han trodde var "et forsøk på å være snill".

"Egentlig prøvde jeg bare å være snill, så kanskje jeg ikke burde være snill. Jeg ville ikke lure noen for å forberede runden deres. Og ved å gjøre det, å være snill, får du i utgangspunktet en straff."

Verstappen har "mistet all respekt" for George Russell

Den allerede firedobbelte F1-verdensmesteren tok Russells klager veldig ille opp, og sa til og med "Jeg har aldri sett noen prøve å lure noen så hardt", etter at Russell insisterte på at Verstappen burde få en straff, noe som førte til at de tok denne svært uvanlige straffen.

"Og det, for meg, mistet jeg all respekt", sa han.

Verstappen gikk videre i nederlandsk TV Viaplay og sa "han oppfører seg høflig foran kameraet her, men når du snakker med ham personlig, er han en annen person ... Jeg tåler ikke det", som fanget av ESPN.