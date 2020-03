Maxim Baldry får hovedrolle i Ringenes Herre-serien

Vi vet fortsatt ikke spesielt mye om Amazons påkostede Ringenes Herre-serie, annet enn at den skal utspille seg langt før hendelsene i Tolkiens elskede trilogi, men nå vet vi at den britiske skuespilleren Maxim Baldry (Skins, Rome, Last Christmas, Doctor Who) får en av hovedrollene i Midgard-eventyret. Det er uklart hvilken rolle det dreier seg om akkurat nå, men i følge Comicbook kan vi forvente å se Robert Aramayo (Game of Thrones) som Beldor, Joseph Mawle (Game of Thrones) som en antagonist og Morfydd Clark (Pride and Predudice and Zombies) som unge Galadriel.

I øvrige finner vi blant annet Owain Arthur (The Palace, The Patrol), Nazanin Boniadi (Homeland, Hotel Mumbai), Tom Budge (The Pacific), Ismael Cruz Córdova (The Mandalorian), Ema Horvath (The Gallows Act II), Markella Kavenagh (Romper Stomper), Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers (Medici), Daniel Weyman (Gentleman Jack) og Tyroe Muhafidin.

Serien, som enda ikke har begynt å spilles inn, har allerede fått grønt lys for en andre sesong.

Gleder du deg til Ringenes Herre-serien?