Mazda presenterer en helelektrisk femdørs kombi kjent som Mazda6e

Mazda har avslørt det neste tilskuddet til sin elektriske kjøretøyportefølje. Mazda6e er en femdørs kombi med fem dører som anses å ha en fastback sedan-styling, med en "perfekt balanse mellom dynamisk estetikk og hverdagslige praktiske egenskaper".

Mazda bemerker at bilen har en "elegant, coupéinspirert silhuett" som "har et kort bakdekk, noe som skaper et sporty saloon-lignende utseende samtidig som det praktiske ved en femdørs kombi opprettholdes." Den skal ha en Aero-Fusiform form som ligner en "vakkert skulpturert tønne" av alle ting, sammen med dører som er "inspirert av sprayen fra en hurtigbåt som skjærer gjennom vann".

Jo Stenuit, direktør for Mazdas europeiske designstudio, uttalte følgende om designen av denne oppsiktsvekkende elbilen "Hytta i Mazda6e er inspirert av japansk enkelhet, bygget rundt designprinsippet 'ma' - kraften i det tomme rommet. Ved bevisst å skape tomhet oppnår Mazda en harmonisk balanse som forbedrer både estetikk og funksjonalitet."

Interiøret vil ha et dashbord som strekker seg over hele kupeen, samt en midtkonsoll, som alle mangler overdrevne knapper og skjermer for å ytterligere kjøpe seg inn i den minimalistiske tilnærmingen. Det vil være tonede vinduer, omgivelsesbelysning som spenner over 64 farger, mono-formede seter som kommer i enten kunstskinn eller vevd stoff, og det er en elektronisk utvidet spoiler for å starte.

Dette er en annonse:

Den Mazda6e er planlagt å debut i STORBRITANNIA i 2026, med informasjon om sine spesifikasjoner og priser delt på et senere tidspunkt.