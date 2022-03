McFarlane håper at den nye Spawn-filmen fører til et nytt spill

HQ

Som du kanskje vet er en ny film basert på Spawn under produksjon. Todd McFarlane skapte Spawn allerede i 1992 og karakteren har vært med i både spill, en film og en TV-serie siden det - men ingen av disse har levd opp til kvaliteten i tegneseriene.

Selv om vi ikke vet noe særlig om den kommende filmen ennå, håper McFarlane at den etter hvert vil føre til et nytt spill. Da han fikk spørsmål om et potensielt spill med Spawn i podcasten ComicBook Nation, svarte han:

"I think [the movie] will be the driving force of so many things around it. Literally the snowball business effect. I don't want to have like 30 things that I've got going and then I sort of regret because now we've got a bigger opportunity to do something cooler, or a bigger company wants to come in."

Om du virkelig vil nyte Spawn i et spill akkurat nå er han tilgjengelig som spillbar karakter i Soul Calibur II og i Mortal Kombat 11, dog som betalt DLC i sistnevnte.

Takk, ComicBook.com